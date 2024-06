Bier-Schock für 40.000 England-Fans

Diese Regel gibt es nur bei einem einzigen EURO-Spiel.

Mit England steigt heute einer der Co-Favoriten in die Fußball-EM in Deutschland ein. Die "Three Lions" bekommen es zum Auftakt von Gruppe C in der Schalke-Arena in Gelsenkirchen mit EM-Debütant Serbien (Ab 21 Uhr LIVE) zu tun. Auf Trainer Gareth Southgate und seinem Team lastet gewaltiger Druck, in der Heimat wird die erste große Trophäe seit dem WM-Titel 1966 erwartet. Die Serben gaben wiederum als Ziel den Aufstieg ins Achtelfinale aus.

In Gelsenkirchen werden 40.000 englische und gut 10.000 serbische Fans erwartet, bei letzteren auch Hunderte amtsbekannte und gewaltbereite Anhänger. Die sicherheitskritische Partie wird daher von massivem Polizeieinsatz begleitet. Erste Konsequenz von Seiten der Veranstalter: Im Stadion ist nur der Verkauf einer Leicht-Bier-Variante mit halbem Alkoholgehalt erlaubt. Das gibt es in der Vorrunde bei keinem anderen Duell.

„Die anstehende Spielbegegnung ist als Hochrisikospiel eingestuft, weshalb der Alkoholausschank im Stadion auf zwei Biere pro Person begrenzt wird", erklärt die Polizei Gelsenkirchen. In der Stadt gibt es zudem auch ein Glasverbot. Die trinkfesten England-Fans dürfen ihr Bier deshalb nur im Becher trinken.