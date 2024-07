Eier-Jubel: UEFA bestraft Jude Bellingham

England-Star Jude Bellingham wurde für ein Spiel gesperrt - allerdings nur auf Bewährung.

Aufatmen bei Jude Bellingham: Der England-Star darf im Gegensatz zur Türkeis Demiral im Viertelfinale spielen. Der 21-Jährige kommt nach seiner umstrittenen Jubel-Geste beim EM-Achtelfinale gegen die Slowakei mit einer Geldstrafe davon.

Wie die UEFA am Freitag mitteilte, muss Bellingham 30.000 Euro zahlen. Zudem wurde der England-Star für ein Spiel gesperrt – diese Sperre wurde aber für ein Jahr auf Bewährung ausgesetzt. Bellingham kam deshalb im Viertelfinale gegen die Schweiz spielen.

Bellingham hatte die Engländer am Sonntag kurz vor Schluss mit einem Fallrückzieher zum 1:1 in die Verlängerung gerettet und damit das EM-Ausscheiden verhindert. Dem Mittelfeldspieler war vorgeworfen worden, sein angedeuteter Griff in den Schritt habe sich als obszöne Geste gegen die Bank des Gegners gerichtet. Die Europäische Fußball-Union UEFA hatte deshalb ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Bellingham sprach von einem "Insider" für Freunde im Stadion.