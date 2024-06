Engländer machen sich über Gelsenkirchen lustig

Die englischen Fans sind von der deutschen Stadt wenig angetan.

Top-Favorit England startet heute um 21 Uhr (LIVE im Ticker) in die Europameisterschaft. Die Partie gegen Serbien findet in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen statt. Für die mitgereisten englischen Fans hat die Stadt im Ruhrpott wohl aber nur wenig zu bieten.

Sky-Reporter Kaveh Solhekol macht sich sogar über Gelsenkirchen lustig. Während München eine „unglaubliche Stadt“ sei, habe die Stadt von Schalke 04 nur wenig zu bieten. „Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, was ich sage“, so der Engländer. „Gelsenkirchen ist ein ziemlicher Kontrast zu München. Denn jetzt sind wir im industriellen Herz Deutschlands, wo Stahlwerke und Kohleminen alle nicht mehr da sind. Und es ist nicht wirklich viel übrig geblieben in Gelsenkirchen.“

Viele England-Fans seien deshalb von der Spielansetzung „nicht begeistert“ und würden lieber in anderen Städten übernachten.

Am Samstag ging auch ein Tweet eines englischen Fans viral, der Gelsenkirchen als „shithole“ bezeichnete. Darauf reagierte sogar der offizielle englische Account von Schalke 04: „Arbeitest du schon lang bei TripAdvisor?"