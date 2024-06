Türken haben auf Österreich gewartet

Die türkischen Fußball-Nationalspieler Bertug Yildirim und Ahmetcan Kaplan haben bekräftigt, dass ihr Team im EM-Achtelfinale gegen Österreich auf Revanche für die 1:6-Schmach im März aus ist.

"Es ist gut, dass es Österreich ist. Gegen sie sind wir noch motivierter", sagte Yildirim am Samstag bei einem Medientermin im EM-Camp der Türkei. Kaplan berichtete: "Der Trainer hat uns gesagt, dass wir auf Österreich warten. Wir haben gegen sie etwas gutzumachen."

Yildirim und Kaplan kamen bei der EM bisher nicht zum Einsatz. Da Innenverteidiger Samet Akaydin am Dienstag in Leipzig gegen Österreich gesperrt fehlt, ist der bei Ajax Amsterdam unter Vertrag stehende Kaplan ein möglicher Kandidat für die Startelf. An Selbstvertrauen mangelt es den Türken nicht. Alles sei in Deutschland möglich, meinte das Duo. Sicher träume man vom Finale, so Kaplan. "Wir schauen von Spiel zu Spiel. Wenn wir dieses Spiel (gegen Österreich, Anm.) gewinnen, denke ich, dass wir im schlimmsten Fall das Halbfinale erreichen werden. Wir haben das Potenzial."