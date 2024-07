Türkischer Ärger vor EM-Hit: "Unter der Gürtellinie"

Vor dem Achtelfinal-Hit gegen Österreich gibt es in der Türkei Ärger über Medienberichte.

Der türkische Fußball-Internationale Zeki Celik rechnet im EM-Achtelfinale am Dienstag (21.00 Uhr/live ServusTV) in Leipzig gegen das ÖFB-Team mit einem äußerst schwierig zu bespielenden Gegner. "Die Österreicher sind eine Mannschaft, die sehr hart spielt und viel Druck ausübt", warnte der Profi von AS Roma am Sonntag im türkischen EURO-Basecamp in Barsinghausen.

Der Rechtsverteidiger kam bei diesem Turnier bisher nur zu zwei Einsätzen, am Ex-Rapidler Mert Müldür scheint es für ihn derzeit kein Vorbeikommen zu geben. Beim 1:6 im vergangenen März in Wien wurde Celik eingewechselt. Die Erinnerung an das Debakel im Prater sind noch frisch, dennoch verzichtete der Italien-Legionär auf martialische Kommentare. "Ich sehe das Spiel am Dienstag nicht als Möglichkeit zur Rache. Es ist ein neues Spiel."

Mahnende Worte von Celik gab es für die anwesenden Medienvertreter. "Wir sind im Turnierprozess und es gibt viele Kommentare von außen. Ich denke, das ist falsch. Wir kämpfen hier für unser Land." Teammanager Hamit Altintop sprach in diesem Zusammenhang von Berichten "unter der Gürtellinie". Man habe mit dem Erreichen des Achtelfinales ein großes Ziel erreicht, nun wolle man Österreich ausschalten. "Dafür haben wir die Stärke, den Charakter und die Qualität", betonte Altintop.