Ukraine bangt vor Turnierstart um verletztes Duo

Die Ukraine bangt vor dem Start in die EM um die Fitness zweier Stammkräfte.

Mit Flügelspieler Wiktor Zyhankow und Rechtsverteidiger Oleksandr Tymtschyk sind zwei Akteure verletzt. Beide standen beim 4:0 im Testspiel gegen Zypern am Montag nicht im Kader. Zyhankow hat Probleme mit der Wade, Tymtschyk laut Medienberichten mit dem Rücken. Bei der EM treffen die Osteuropäer zum Auftakt am Sonntag in Bukarest auf die Niederlande, gegen Österreich geht es am 21. Juni.

Schlüsselspieler mit Problemen

"Leider kommt Tymtschyk nicht in Form. Er trainiert, aber er hat ein kleines Problem. Das trifft auch auf Zyhankow zu. Das sind zwei Spieler, auf die wir zählen", sagte Trainer Andrij Schewtschenko nach dem Erfolg in Charkiw. Nach Bukarest wollten die Ukrainer am Dienstagnachmittag aufbrechen. Starkregen in Charkiw führte zunächst zu einer Verschiebung des geplanten Flugs.

Schewtschenko nennt Ziele der Mannschaft

Auf die Frage, was für seine Mannschaft ein Erfolg bei der EM wäre, blieb Schewtschenko vage: "Wir schon gesagt, wir haben eine schwere Gruppe. Wenn wir aufsteigen, wäre das ein gutes Ergebnis", sagte der 44-Jährige. Dritter Gruppengegner der Ukrainer ist Nordmazedonien.