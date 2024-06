Ukraine-Stars mit emotionalem Kriegs-Video

In einem emotionalen Video haben 13 Spieler des ukrainischen Nationalteams kurz vor der Fußball-EM auf die schwierige Situation in ihrer vom russischen Angriffskrieg geplagten Heimat hingewiesen. Andrij Lunin (Real Madrid), Mychajlo Mudryk (Chelsea), Olexander Sintschenko (Arsenal) und Co. nannten dabei die Namen ihrer Heimatstädte. Dazu wurden Bilder von zerstörten Wohnhäusern und Autos, Explosionen und Rettungskräfte bei der Bergung von Personen gezeigt.

"Unsere Heimatstädte würden gerne die EM ausrichten, aber gerade kämpfen sie nicht für das Turnier, sondern für den Frieden", steht am Ende des 1:25 Minuten langen Videos, das der ukrainische Fußball-Verband veröffentlichte, geschrieben: "Unterstützt die Ukraine."

"Our cities would love to host the EUROs, but they are fighting for freedom!"



13 players from the Ukraine NT address the world before EUROs. Their hometowns have been affected by Russian aggression – they are either damaged or temporarily occupied. pic.twitter.com/TjhsR6h7OS