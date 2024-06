"Sehen aus wie Windeln": Wirbel um Schweizer EM-Trikots

Die Dressen unserer Nachbarn schauen "extrem, extrem seltsam aus".

Pünktlich zum EURO-Beginn hat das Sportmagazin „The Athletic“ die Dressen aller EM-Teilnehmer analysiert und bewertet. Ein Land bekommt dabei besonders schlecht weg: Die Schweiz.

„Das Rot geht an den Hüften und am unteren Rücken in eine unerklärliche kastanienbraune Farbe über, die sich auf den Shorts fortsetzt. Es sieht so aus, als würden die Spieler eine kastanienbraune Windel tragen. Das alles ist einfach extrem, extrem seltsam“, heißt es in der Bewertung.

© Getty ×

Österreichs Heimtrikot kommt auch nicht gerade gut weg. Puma habe sich dabei zu sehr an das aktuelle Liverpool-Dress angelehnt.

Am schönstens seien hingegen die Trikots von Dänemark, England und Italien.