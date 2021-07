Wembley hat Titel verdient

Wembley wurde von "Bild am Sonntag" zur Top-Arena gekürt. Ich sage: zu Recht!

Wembley - ein Mythos, eine epische Stätte. Auch ich durfte im Zuge der EM erstmals in den Genuss kommen, begleitete die ÖFB-Elf dank Quarantäne-Ausnahmeregelung zum Achtelfinale gegen Italien. Schon beim Eintritt in die Arena ist deutlich spürbar: Das ist ein Ort, wo schon viel Sportgeschichte geschrieben wurde. "Welcome to Wembley" prangt hinter der Aufzugtür auf dem Weg zur Pressetribüne. Der Blick ins Stadion: 90.000 Plätze, ganz eng aneinandergereiht. Der Rasen? Perfekt.

© getty ×

Toller Flair vor der Arena trotz Corona-Situation

Schon vor dem Stadion packt mich der beeindruckende Flair. Trotz angespannter Corona-Situation tanzen und feiern die Menschen auf der Allee hinter den Tribünen. Ein mehr als würdiger Ort für das Finale am Sonntag. Das werden die Spieler nie vergessen - so wie ich auch nicht