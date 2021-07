Italien löst als Erster das begehrte EM-Finalticket! Die "Squadra Azzurra" jubelt über Sieg nach Elfmeter-Krimi gegen Spanien.

Italien hat den Erfolgslauf bei der paneuropäischen Fußball-EM fortgesetzt und als erstes Team den Einzug ins Finale perfekt gemacht. Der Achtelfinal-Bezwinger von Österreich bezwang am Dienstagabend im Halbfinale im Londoner Wembley-Stadion Spanien erst im Elfmeterschießen mit 4:2. Nach 90 und 120 Minuten war es nach Toren von Federico Chiesa (60.) bzw. Alvaro Morata (80.) 1:1 gestanden. Finalgegner am Sonntag in London ist der Sieger des Mittwoch-Duells England-Dänemark.

Jorginho verwertete den letzten Elfmeter. Aufseiten der Spanier vergaben Dani Olmo, der drüberschoss, und Morata, der an Gianluigi Donnarumma scheiterte. Für Spanien gab es damit nach den dritten Überstunden im Turnierverlauf erstmals nichts zu jubeln.

