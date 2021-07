Spanien-Joker Morata zwischen Held und Pechvogel

Alvaro Morata erlebte im Halbfinal-Duell gegen Italien ein Wechselbad der Gefühle.

Der Spanien-Torjäger Alvaro Morata wurde in der 62. Minute eingewechselt und erzielte gegen Italien sensationell den Ausgleich in der 80. Minute. Ausgerechnet er, der in Italien bei Juventus spielt, wird kurz darauf zum großen Pechvogel für sein Team.

Im Elfmeterschießen versagten bei ihm dann die Nerven. Morata verschoss seinen Strafstoß, dann kam Italiens Jorginho und machte den Aufstieg für die Italien perfekt.

Italien bleibt zum 33. Mal in Folge ungeschlagen. Gegen Spanien setzte man sich wie auch im Achtelfinale der EM 2016 (2:0) durch. Vier Jahre zuvor hatte noch die "Roja" im Endspiel 2012 klar mit 4:0 die Oberhand behalten.