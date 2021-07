Thiem schaut Halbfinal-Kracher beim Italiener

Dominic Thiem hat im Moment viel Freizeit. Diese genießt der Tennis-Star in vollen Zügen. Heute drückt er Italien die Daumen.

Eine Handgelenksverletzung stoppte das Auftreten in Wimbledon von Dominic Thiem. Bleibt Zeit für die "wichtigen Dinge" im Leben, abseits des Tennisplatzes. Am vergangenen Wochenende beim Formel 1 GP in Spielberg outete er sich in einem Interview als EURO-Fan. Seit seiner Verletzung soll er jedes Fußball-Match gesehen haben.

Den Halbfinal-Kracher zwischen Italien und Spanien lässt sich Thiem nicht entgehen. Und das bei dem Nobel-Italiener "Regina Margherita" im ersten Bezirk. Ob sein Herzblatt Lilli Paul auch mit dabei ist? Vermutlich! Auf Instagram postete Thiem eine Story mit dem Italiener im Hintergrund und fragt seine Fans: "Wer wird gewinnen? Italien oder Spanien" Die Mehrheit ist für die Italiener. Auch Thiem drückt der "Squadra Azzurra" die Daumen - das hat er am Rande des Spielberg GPs verraten. Lasst es euch schmecken ...