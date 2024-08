Olympia Gold-Gewinner macht Nickerchen im Park

Die schlechten Konditionen im Olympischen Dorf in Paris haben den Italienischen Gold Medaillist, Thomas Ceccon in den Park gezwungen.

Keine Klimaanlage, eine unzumutbare Lautstärke und schlechtes Essen. Beschwerden welche normalerweise vielleicht über eine Jugendherberge geäußert werden, sind in diesem Fall über das Olympische Dorf getroffen worden. Dass das Olympische Dorf in Paris kein Luxus Ressort ist, ist wohl bekannt, doch wie schlimm es wirklich ist zeigt der Schwimmer Thomas Ceccon. Der gebürtige Italiener hat in der Disziplin 100 Meter Rückenschwimmen Gold für Italien geholt und jetzt spricht er sich über die Zustände aus.

Der Rasen war bequemer als die Betten

Ceccon beschwerte sich über die fehlende Klimaanlage und das schlechte Essen. Des Weiteren konnte er kaum schlafen wegen den Holzbrett- harten Betten und der Lautstärke. Während andere Nationen ausgerückt sind und sich bei Ikea weiche Matratzen geholt haben, wurde der 23- Jährige gesichtet, wie er in einem Park auf einem Handtuch am Boden neben einer Parkbank schläft. Der neu entdeckte schlafplatz befand sich laut Ruderin Husein Alireza, welche in entdeckt hat, noch innerhalb des Olympischen Dorfes.