Olympiasieger legt sich mit Sport-Legenden an

Amerikaner Noah Lyles holt Gold bei Leichtathletik (100- Meter Sprint) und spricht davon der neue Usain Bolt zu werden.

Mit einem Foto-Finish hat der 27- Jährige Leichtathlet das Rennen über 100 Meter für sich entscheiden. Vor dem Beginn der Olympischen Spiele sprach Lyles davon eine größere Karriere als Usain Bolt hinlegen zu wollen, laut ihm hat er auch das Zeug dazu: „Das ist mein Plan. Ich habe die Persönlichkeit, ich habe die Geschwindigkeit, ich habe das Unterhaltungs-Gen.“

Kritik an den Großen

Auch vor anderen Sport- Größen macht der Amerikaner kein Halt und legte er sich bereits mit Basketballern der NBA an. Nach der Leichtathletik -WM letztes Jahr kritisierte Lyles den Finaltitel, welchen man in der NBA erreichen kann. „Ich muss mir die NBA-Finals anschauen und zusehen, wie sie sich als Weltmeister bezeichnen. Weltmeister von was? Der Vereinigten Staaten? Verstehen Sie mich nicht falsch, ich liebe die Vereinigten Staaten, aber wir sind nicht die Welt! Hier sind wir die Welt. Da kämpfen fast alle Länder gegeneinander, kämpfen um den Sieg und zeigen mit ihren Flaggen, dass sie vertreten sind. In der NBA gibt es keine Flaggen.“

Obwohl nämlich in der NBA nur Teams aus den USA oder Kanada gegeneinander Konkurrieren, trägt der Sieger der NBA-Finals den Weltmeistertitel.