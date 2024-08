ÖLV-Lady sprintet ins Semifinale

Wie vor einem Jahr bei der WM schaffte es Susanne Gogl-Walli im olympischen 400-m-Lauf ins Semifinale.

Wenn es drauf ankommt, ist die 28-jährige Oberösterreicherin in Topform. Am Montag hielt Gogl-.Walli in ihrem Vorlauf über die Stadionrunde mit den Weltbesten mit und wurde in der persönlichen Bestzeit von 50,67 Sekunden Dritte, was für den Aufstieg ins Halbfinale reichte.

Semifinale am Mittwoch zur Primetime

"Ich bin unglaublich glücklich, es ist genauso aufgegangen, wie ich es mir vorgenommen habe. Das war schon ein recht guter Lauf", so die Frau von Radprofi Michael Gogl. "Ich freu mich auf den Ruhetag, versuche zu regenerieren und werde dann noch einmal voll angreifen."

Das Semifinale steigt am Mittwoch zur Primetime (20.15 Uhr, ORF1 live).