Penis-Panne: Franzose scheitert an seinem besten Stück

Der Franzose Anthony Ammirati hatte sich für die olympischen Spiele in seiner Heimat so viel vorgenommen, dann scheiterte Stabhochspringer aber ausgerechnet an seinem besten Stück.

Bei der Qualifikation legte der 21-Jährige gut los und kam locker über die Höhe von 5,60 Metern. Bei der nächsten Höhe hatte Ammirati dann aber Probleme. Im zweiten Versuch touchierte der Franzose die Latte zunächst mit seinem Knie und riss sie dann – wie in einem Video gut zu sehen ist – mit seinem Penis herunter.

There's nothing left for this guy to come live for an interview ????



Anthony Ammirati has gone viral at the Paris 2024 Olympics after failing to reach his target height because his manhood caught the bar????#Paris2024 #OlympicGames pic.twitter.com/L8juA5nJfG