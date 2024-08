Unsere Stars wollen Grundlage für Medaillen legen

Obwohl realistisch betrachtet heute keine Medaille aus rot-weiß-roter Sicht zu holen ist, geht es um viel: Gleich vier Österreicher wollen die Basis für Edelmetall legen - im Idealfall sogar für GOLD!

Los geht's bereits um 8 Uhr mit dem Mixed-Bewerb im Triathlon: Alois Knabl, Tjebbe Kaindl, Julia Hauser und Lisa Perterer müssen erst in der schmutzigen Seine schwimmen (sofern es überhaupt eine Freigabe gibt) und danach vor der Pariser Traum-Kulisse Radfahren und Laufen. Eine Medaille wäre eine Riesen-Sensation.

Kletter-Ass Schubert greift nach erstem Olympia-Gold

Jakob Schubert hingegen startet als Favorit in den Kletter-Bewerb. Der sechsfache Weltmeister und Olympia-Bronzemedaillengewinner von Tokio 2021 hat einen Gold-Plan im Kopf: Heute im Bouldern will er so gut vorlegen, dass er den morgigen Ruhetag vor dem Lead-Halbfinale am Mittwoch beruhigt verbringen kann. "Wenn ich gut reinstarte, ist alles möglich", sagt der mit 33 Jahren Älteste im Feld. Um Medaillen geht es in Le Bourget am Freitag.

Von den Topkletterern, die vor drei Jahren in Tokio dabei waren, sind die meisten noch aktiv. "Es sind aber brutal viele dazugekommen. Von den fünf Top-Favoriten sind drei noch nicht alt genug gewesen für Japan", sagte Schubert. Der Goldmedaillengewinner von Tokio, der Spanier Alberto Gines Lopez, habe damals den Tag seines Lebens gehabt, sei eine Überraschung gewesen. "Jetzt ist er tatsächlich ein Favorit." Genauso wie Schubert!

Weißhaidinger will schnell ins Diskus-Finale

Lukas Weißhaidinger könnte Schubert bereits entspannt die Daumen drücken: Dazu müsste er den Diskus ab 10.10 Uhr in Quali-Gruppe A im ersten Versuch 66 Meter weit schleudern. Mit dieser Weite würde er sich nämlich weitere Würfe ersparen und auch Nerven. "Emotionen und Adrenalin hat man nicht unendlich, sondern nur in einem gewissen Maß. Das macht also durchaus Sinn", sagte der Zweite der EM in Rom 2024.

Immer wieder bleiben Favoriten in der Qualifikation hängen, das weiß auch Weißhaidinger, der lieber Mal vom "worst case" ausgeht, also dass er alle drei Versuche für den Aufstieg brauchen wird. "Wer mich kennt, weiß, ich brauche einen zweiten und dritten Versuch." Wenn er drei Würfe brauche, werde ihn das auch nicht aus der Ruhe bringen. "Ich will nicht glorreich durchkommen, sondern einfach durchkommen. Im Unterbewusstsein ist das eine Quali, da kann man nix gewinnen." Neben den mit Weiten über 66 m fix Qualifizierten wird das Final-Feld für die Medaillen-Entscheidung am Mittwoch auf zwölf aufgefüllt.

Segler auf Gold- und Silber-Kurs

Auch bei Österreichs Segel-Medaillenhoffnungen geht's langsam an Eingemachte, und das mit tollen Aussichten: Unser 470er-Duo Lara Vadlau/LukasMähr liegt nach 6 von 10 Wettfahrten in der neu als Mixed-Bewerb ausgetragenen Klasse sensationell in Führung. Der Vorsprung auf die Spanier Jordi Xammar/Nora Brugman (ESP) beträgt bereits 5 Punkte. Heute (ab 17.05 Uhr) stehen die Wettfahrten 7 und 8 am Programm.

Und Kitesurfer Valentin Bontus geht bei seinem Olympia-Debüt (Formula Kite steht erstmals am Programm) als Zweiter in den zweiten Wettkampftag, wobei heute die nächsten vier von 16 Wettfahrten am Programm stehen, womit wir bei Halbzeit angelangt wären.

Für die Springreiter Gerfried Puck, Max Kühner und Katharina Rhomberg geht's ab 14.00 Uhr in die Einzel-Qualifikation.

Einsätze von Österreicherinnen und Österreichern am Montag

TRIATHLON

Mixed Staffel: Alois Knabl, Tjebbe Kaindl, Julia Hauser, Lisa Perterer (8.00 Uhr)

KLETTERN

Männer, Bouldern/Lead, Halbfinale Bouldern: Jakob Schubert (11.29)

LEICHTATHLETIK

Diskuswurf, Qualifikation Männer: Lukas Weißhaidinger (10.10); 400 m

Vorlauf Frauen: Susanne Gogl-Walli (12.27)

SEGELN

Nacra 17: Lukas Haberl/Tanja Frank (ab 12.05 - 3 Wettfahrten)

Formula Kite: Valentin Bontus (ab 12.13) und Alina Kornelli (ab 12.03 - je 4 Wettfahrten)

470er: Lara Vadlau/LukasMähr (ab 17.05 - 2 Wettfahrten)

PFERDESPORT

Springen, Einzel Qualifikation: Gerfried Puck, Max Kühner und Katharina Rhomberg (14.00)