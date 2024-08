Rad-Stars lösen in Paris Radar aus

Über 200 Kilometer müssen die Rad-Profis bei den olympischen Spielen in Paris zurücklegen. Dabei ging es richtig zur Sache.

Der franzöische Hochsommer hatte rechtzeitig Pause. Bei angenehmen 25 Grad rollte das Fahrerfeld rund um Paris. Doch von einem Bummel-Express war nichts zu sehen. In den letzten 80 Kilometern wurde das Tempo vom Hauptfeld nocheinmal mächtig erhöht. Mit über 50 km/h donnerten die Athleten durch die Straßen. Dabei kam es zu einem überraschenden Moment.

Great spot by #OlympicGames TV producers as #cycling peloton chases and triggers the Paris traffic speed camera!



Like Bob Roll on Peacock, I’ve tripped a few of those in a few cities. Mostly per auto!#Olympics #Olympics2024Paris @NBCSCycling pic.twitter.com/073lUfCbT0