Jessica Springsteen startet bei Olympia

"...Born in the USA...", das ist die wohl berühmteste Songzeile von Bruce Springsteen, dem ehemaligen Musiker. Seine Tochter Jessica tritt jetzt bei Olympia an und will ihrem Namen alle Ehre erweisen.

Für Jessica Springteen ist es die erste Teilnahme bei Olympischen Spielen. Die Reiterin war zwar schon 2012 dabei, jedoch nur als Ersatz - 2016 wurde sie, bei der Nominierung, nicht berücksichtigt. 25 Jahre Erfahrung auf dem Pferd Laut dem spanischem Sportmagazin "Marca" reitet die 29-Jährige seit sie 4 Jahre alt ist. Ihre Familie besitzt eine riesige Ranch in New Jersey, dort hat die Tochter des Sängers ihre Vorliebe entdeckt und trainiert. Heute findet man Jessica auf Platz 3 der Reiter-Rangliste von den USA.