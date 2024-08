Bontus im Finale auf Medaillenkurs

Kitesurfer Valentin Bontus gewann die erste Final-Wettfahrt am Donnerstag und ist auf Medaillen-Kurs. Wegen Flaute fällt die Medaillen-Entscheidung am Freitag.

Auf den ersten Olympiasieger im Kitesurfen müssen wir einen Tag länger warten. Nach der ersten Final-Wettfahrt am Donnerstag, die an Bontus ging, fiel nämlich der Wind zusammen. Nach längerem Zuwarten entschied die Wettkampfleitung, die Final-Serie erst am Freitag fortzusetzen.

Das ist gut für Bonus, der zum Zeitpunkt des Abbruchs damit gekämpft hatte, seinen Kite aus dem Wasser zu bekommen. Außerdem gilt für den Perchtoldsdorfer, der für den Yachtclub Podersdorf segelt: Je mehr Wind, desto besser.

Bontus hatte sich mit dem Sieg im Halbfinale das Final-Ticket gesichert. Nach dem Sieg im 1. Final-Run liegt er im Zwischenklassement auf Platz 2 hinter Toni Vodisek (SLO), der dank Vorkampf-Sieg bei zwei Punkten hält. Maximilian Maeder aus Singapur nimmt als Vorkampf-Zweiter einen Punkt mit, mit dem er hinter Bonus (ebenfalls 1 Punkt) auf Platz 3 liegt. Der Italiener Riccarco Pianosi ist noch punktelos.

Für die Entscheidung am Freitag bedeutet das: Gewinnt Vodisek den nächsten Lauf, wäre ihm Gold sicher. Bontus hätte zumindest Bronze.