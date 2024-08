Olympia-Juror wegen Foto mit Superstar suspendiert

Der Internationale Surf-Verband (ISA) begründete die Entscheidung mit dem Schutz der Integrität und der Fairness des laufenden Wettbewerbes. "Der ISA ist bekannt, dass in den sozialen Medien ein Foto verbreitet wird, auf dem einer der olympischen Surf-Juroren aus Australien bei der sozialen Interaktion mit einem australischen Athleten und dem Teammanager zu sehen ist", teilte der Weltverband mit. "Es ist unangemessen, dass ein Kampfrichter auf diese Weise mit einem Athleten und seinem Team interagiert."

So this judge Benjamin Lowe who clearly robbed Medina in Tokyo giving every time much lower than average scores to him and the highest to his opponents as a prize is refereeing again in Paris @Olympics ? ????He even took this photo yesterday #surf #Paris2024 #Olympics #Olympics24 pic.twitter.com/fJcKuowbyb