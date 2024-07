Andy Murray: Karriereende nach Olympia

Nach einer beeindruckenden Karriere verabschiedet sich Andy Murray vom professionellen Tennis.

Der zweifache Olympiasieger wird bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 sein letztes Turnier spielen.

Nach Olympia ist Schluss

Eine bedeutende Ära im Tennis geht zu Ende: Andy Murray, der zweifache Olympiasieger, hat bekanntgegeben, dass er nach den Olympischen Spielen 2024 in Paris (Frankreich) seine Karriere beenden wird. Der 37-jährige Schotte verkündete diese Entscheidung über die sozialen Medien und ließ seine Fans und die Tenniswelt wissen: „Ich bin in Paris für mein letztes Tennisturnier angekommen.“

Stolz auf Großbritannien

Für Murray waren die Wochen, in denen er für Großbritannien spielte, die denkwürdigsten seiner Karriere. „Ich bin extrem stolz, es ein letztes Mal tun zu können“, schrieb er. Murray hat in seiner Laufbahn viele bedeutende Erfolge erzielt, darunter drei Grand-Slam-Titel: US Open 2012 sowie Wimbledon 2013 und 2016.

Olympische Erfolge und weitere Höhepunkte

Ein besonderes Highlight seiner Karriere war der Sieg bei den Olympischen Spielen 2012 in London (Großbritannien). Murray triumphierte auf heimischem Boden im berühmten Wimbledon. Vier Jahre später sicherte er sich auch bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro (Brasilien) die Goldmedaille. Zusätzlich zu seinen olympischen Erfolgen gewann Murray 2016 die ATP Finals und erreichte die Spitzenposition in der Weltrangliste.

Verletzungen und Rücktritt

In den letzten Jahren wurde Murrays Karriere jedoch immer wieder durch Verletzungen beeinträchtigt. Diese gesundheitlichen Rückschläge hatten seinen Rücktritt bereits angedeutet. Nun ist es offiziell: Der britische Tennisstar wird nach den Olympischen Spielen in Paris seine Tennisschuhe an den Nagel hängen.