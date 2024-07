Vielseitigkeitsreiter Ambros nach Dressur in Top 50

Reiter Harald Ambros liegt nach Tag eins im olympischen Vielseitigkeits-Einzelbewerb auf Rang 49.

Bei seiner vierten Olympia-Teilnahme kam der 44-Jährige bei regnerischen Bedingungen im Schlosspark von Versailles in der ersten Disziplin Dressur mit seinem Pferd Vitorio du Montet auf 36,5 Fehlerpunkte. Damit landete der Oberösterreicher im hinteren Drittel des Feldes mit 63 klassierten Teilnehmern. Am Sonntag folgt der Geländeritt und am Montag das Springen.

Lesen Sie auch Auftakt zum Vergessen für unsere Schützen Kein Auftakt nach Maß für das Quintett der österreichischen Schützinnen und Schützen am ersten Tag der Olympischen Spiele.

In Führung liegt die Britin Laura Collett, die mit 82,5 Prozent bzw. 17,5 Fehlerpunkten einen neuen Olympiarekord aufstellte. Das Finale der besten 25 findet am Montagnachmittag (15.00 Uhr) statt. Auf die Top 25 fehlen Ambros derzeit 6,1 Zähler. Die Oberösterreicherin Lea Siegl musste auf einen Start verzichten, nachdem ihr Pferd Fighting Line am Freitag den Gesundheitstest nicht bestanden hatte und damit nicht antreten durfte.