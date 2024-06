"Delfin" Bucher schwimmt zu EM-Silber

Gut ein Monat vor den Olympischen Spielen in Paris liefert Defin-Schwimmer Simon Bucher bei der EM in Belgrad die (fast) perfekte Generalprobe. In 23,19 Sekunden schrammt der 24-jährige Tiroler nur 4 Hundertstel an der Goldmedaille über 50 m Delfin vorbei.

Für den Vizeweltmeister über 100 m ist es die erste EM-Einzelmedaille. Auch wenn der Delfinsprint-Titel knapp an den Griechen Stergios Marios Bilas ging, feierte Bucher am Dienstag mit rot-weiß-roter Fahne und jubelte: "Ich bin mit Silber extrem zufrieden. Ich habe mich extrem gefreut, als der Zweier dagestanden ist." Dass er Gold dann doch nachtrauerte, ist logisch: "Vier Hundertstel findet man immer irgendwo. Im Anschlag habe ich ein bisschen gleiten müssen, sonst hätte ich es gewinnen können. Es war ein extrem knappes Rennen. Jedenfalls bedeutet mir die Medaille extrem viel. In Europa ganz vorne mitschwimmen bedeutet gleich viel wie in der Welt." Wenn das kein gutes Omen für Olympia ist, wo Bucher eine Medaille über 100 Meter Delfin anpeilt!

5. Medaille für Bucher

Es war die fünfte Medaille des ASV-Linz-Athleten. Die Premiere hatte es im August 2022 in Rom mit Staffel-Bronze über 4 x 100 m Lagen gegeben, ein Jahr später folgten bei der U23-EM in Dublin Delfin-Gold und -Silber sowie heuer im Februar WM-Silber auf der Langbahn über 100 m Delfin. Über seine favorisierte Strecke kann Bucher auch diesmal nachdoppeln. Vorläufe und Semifinale stehen am Mittwoch auf dem Programm, das Finale am Donnerstagabend. "Ich hoffe, es geht da Richtung persönliche Bestzeit", ließ Bucher durchblicken, was er über 100 m Delfin vorhat.

Über 100 m Brust wurde Bernhard Reitshammer in 1:00,13 Min. Sechster, Lena Kreundl über 100 m Kraul in 55,07 Siebente. Heiko Gigler schied über 100 m Kraul in 48,84 als Semifinalzwölfter aus.