Fix: ORF-Star Pariasek reist nicht zu Olympia

Jetzt ist es fix: ORF-Star Rainer Pariasek reist coronabedingt nicht zu den olympischen Spielen nach Peking.

ORF-Mann Rainer Pariasek wurde unmittelbar vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking positiv auf das Coronavirus getestet. Laut Medienberichten habe er sich vermutlich rund um seine Tätigkeit bei den Rennen in Kitzbühel und Schladming vergangene Woche infiziert. Ohne einen negativen PCR-Test liegt seine China-Einreise auf Eis.

Nun geht man beim ORF auf Nummer sicher! Der Kult-Moderator bleibt zuhause in Wien. Der 57-Jährige hat seit 1998 als TV-Moderator keine Olympischen Spiele vor Ort verpasst. Für den ORF wird Ernst Hausleitner in den Zielräumen von diversen Bewerben berichten. Das "Olympia-Studio" des ORF wird in Wien aufgenommen.

Neben Pariasek wird auch das ORF-Skisprung-Team Andreas Goldberger (Experte), Michael Roscher (Kommentator) und Martin Koch (Experte) nicht nach Peking reisen.