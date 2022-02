Eder und Co. landen in Staffel auf Rang 10

Österreichs Biathleten zeigen in der Staffel überraschend gute Leistungen und landen auf Platz 10. Zeitweise war sogar ein Top-5-Platz in Reichweite. Gold geht an Norwegen - Silber an Frankreich - Bronze an Russland.

Norwegen hat sich nach einer dramatischen Schlussrunde Olympia-Gold in der Biathlon-Staffel der Männer geholt. Der russische Schlussläufer Eduard Latypow vergab beim letzten Stehend-Schießen einen komfortablen Vorsprung und musste sich am Ende hinter Norwegen und Frankreich mit Bronze begnügen. Hier alle Details im Sport24-Olympia-Ticker Österreichs Quartett mit David Komatz, Simon Eder, Felix Leitner und Harald Lemmer lag vor der letzten Runde noch auf Platz sechs und wurde in der Endabrechnung Zehnter.