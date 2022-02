Finnland nach Sieg über Schweden Gruppensieger

Finnland setzt sich im skandinavischen Duell der Top-Teams gegen Schweden mit 4:3 nach Verlängerung durch.

Mitfavorit Finnland hat mit einer Energieleistung sein letztes Vorrundenspiel im olympischen Eishockey-Turnier gegen Schweden gewonnen. Beim 4:3 (0:0,0:3,3:0;1:0) nach Verlängerung am Sonntag drehten die Finnen trotz eines 0:3-Rückstands nach dem zweiten Drittel das Prestigeduell und sicherten sich den Gruppensieg. Schweden steht aber als bester Gruppenzweiter ebenso wie Finnland als Viertelfinalist fest. Beide folgten 2018-Olympiasieger Russland unter die besten acht.



Lange hatte es am Sonntag wegen einiger Undiszipliniertheiten nach einer Niederlage für die Finnen ausgesehen. Ex-NHL-Profi Markus Granlund hatte nach einem Check gegen Kopf und Nacken seines Gegenspielers gar eine Matchstrafe erhalten. Schweden nutzte diese Phase im zweiten Drittel mit drei Überzahl-Toren konsequent aus, ließ die Finnen im Schlussabschnitt aber wieder herankommen. Da kassierte das Drei-Kronen-Team zwei Gegentore in Unterzahl und Harri Pesonen gelang in der Verlängerung der entscheidende Treffer.



Zuvor hatte die Slowakei mit 5:2 gegen Lettland den ersten Sieg gefeiert. Der erst 17-jährige Juraj Slafkovsky erzielte dabei seinen bereits vierten Turniertreffer. Der Teenager, der als einer der Top-Kandidaten beim NHL-Draft gilt, hat damit in den ersten drei Spielen die Hälfte der slowakischen Tore erzielt.