Favoritensieg für Van der Poel im 5.000 Meter Eisschnelllauf

Der 5.000-Meter-Eisschnelllaufbewerb der Männer bei den Olympischen Spielen in Peking ist am Sonntag mit einem Favoritensieg für den Schweden Nils van der Poel zu Ende gegangen.

Der schwedische Weltrekordhalter, der diese Saison dominiert hatte, gewann Gold mit dem neuen Olympischen Rekord von 6:08,84 Minuten und fing damit auf den letzten Metern noch den Niederländer Patrick Roest ab, der lange die Führung innehatte und in 6:09,31 Minuten 47 Hundertstel Rückstand aufwies.

Bronze ging an den Norwegen Hallgeir Engebraaten in 6:09,88. Leer ging der niederländische Langzeitdominator auf der Distanz der vergangenen Jahre, Sven Kramer, aus. Er startete bereits im zweiten Paar, hatte mit dem Dänen Viktor Hald Thorup keinen starken Partner und landete in 6:17,04 auf Rang neun.