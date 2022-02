Langlauf-Teamsprint: Stadlober/Unterweger im Finale

Teresa Stadlober und Lisa Unterweger haben sich am Mittwoch bei den Olympischen Winterspielen in Peking souverän für das Finale im Langlauf-Teamsprint der Frauen qualifiziert.

Das Duo lief von Beginn an mit den Deutschen und den USA in der Spitzengruppe mit und kam als Dritte kurz hinter den deutschen Siegerinnen ins Ziel. Qualifiziert für das Finale sind die besten vier Teams plus die beiden Zeitschnellsten.

Neben Deutschland, den USA und Österreich hat es auch die Schweiz ins Finale geschafft. Auf Österreich fehlten den Eidgenossinnen im Ziel aber deutlich mehr als 20 Sekunden. Hoffen konnten nach dem ersten Semifinale noch China und Kanada.