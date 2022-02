Trio um Unterweger verpasst Sprint-Quali

Knappe Entscheidung: Die Steirerin verpasste den Aufstieg in Top 30 als 34. um nur 0,7 Sekunden.

Die drei österreichischen Teilnehmer am olympischen Langlauf-Sprint-Bewerb haben am Dienstag in Zhangjiakou den Einzug ins Viertelfinale der besten 30 verpasst. Lisa Unterweger fehlten als 34. nur 0,7 Sekunden zum Aufstieg. Michael Föttinger und Benjamin Moser skateten als 39. und 43. um 2,14 bzw. 3,63 Sekunden an der Qualifikation vorbei.

Schnellste in dem Skating-Rennen war bei den Frauen die Schwedin Jonna Sundling, Unterweger benötigte 15,80 Sekunden mehr. Bei den Männern erzielte der Franzose Lucas Chavanat Bestzeit vor Sergej Ustjugow (ROC) und 2018-Olympiasieger Johannes Hösflot Kläbo (NOR), Föttinger lag 11,55 Sekunden hinter dem Schnellsten.