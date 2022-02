Von Samstag auf Sonntag sind bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Wie es am Sonntag von offizieller Seite hieß, wurden vier der Infektionen bei Neuankömmlingen mit Tests am Flughafen festgestellt. Die übrigen sechs Fälle entfallen auf Personen, die sich bereits in der geschlossenen Olympia-"Blase" befinden.