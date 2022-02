14 von 26 Teilnehmerinnen an der Alpinen Kombination der Frauen am Donnerstag bei den Olympischen Spielen in Yanqing haben das letzte Abfahrtstraining am Mittwoch bestritten.

Schnellste war Topfavoritin Mikaela Shiffrin aus den USA, die sich 0,93 Sekunden vor Wendy Holdener (SUI) und 0,94 vor Ester Ledecka (CZE) durchsetzte. Christine Scheyer hatte 3,99 Rückstand, Katharina Huber 4,65. Ramona Siebenhofer, Österreichs aussichtsreichste Kombiniererin, trainierte Slalom.