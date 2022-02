Olympia-Pech: Shiffrins nächster Goldtraum geplatzt

Mikaela Shiffrin schied am Mittwoch wie auch zuvor im Riesentorlauf bereits nach wenigen Fahrsekunden aus.

Die US-Amerikanerin Shiffrin saß mit hängendem Kopf minutenlang neben der Strecke nach dem 1. Lauf und wurde von Trainern und Betreuern getröstet. Innerhalb von drei Tagen hat die Gesamtweltcup-Führende nun schon zwei große Medaillenchancen liegen lassen, jeweils war der Arbeitstag früh beendet. Nach vier Rennen hält das Ski-Traumpaar bei einer Medaille, Shiffrins norwegischer Freund Aleksander Aamodt Kilde hatte nach Platz fünf in der Abfahrt im Super-G Bronze gerettet.

"Muss viel hinterfragen"

Es war der zweite Ausfall von Shiffrin im Slalom in dieser Saison nach Kranjska Gora, der davor letzte war im Jänner 2018 in Lenzerheide passiert. Im Riesentorlauf war sie vor Olympia zuletzt im Jänner 2018 in Kronplatz nicht ins Ziel gekommen. "Der Druck war groß, aber das hat sich nicht wie das größte Problem heute angefühlt. Es ist nicht das Ende der Welt und dumm, sich viel darüber zu sorgen, aber ich fühle, dass ich nun viel hinterfragen muss." Vor Olympia hatte sie angegeben, in allen Bewerben antreten zu wollen. Das wird sie nun aber vielleicht überdenken. "Wenn ich beim fünften Tor hinausfahre, was bringt es dann?", fragte Shiffrin und ergänzte: "Wir haben Athletinnen, die die Lücken füllen können."