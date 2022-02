Gasser: »Playboy? Nein, danke!«

Anna Gasser erklärt, warum sie es Janine Flock nicht gleichgetan hat.

Anna Gasser Superstar! Bei ihren letzten Olympischen Spielen steht die 30-jährige Snowboard-Queen mehr denn je im Mittelpunkt. Dass sie am Sonntag eine Medaille im Slopestyle nur knapp verpasste, tat dem Hype um die Kärntnerin keinen Abbruch, selbst in Deutschland ist Österreichs zweifache Sportlerin des Jahres (2017,2018) ein Begriff. Diese Woche zierte sie das Cover des Spiegels. Die dazugehörige Story im Magazin wartet mit intimen Einblicken.

Auch Prada hat bei Gasser keine Chance

Jedoch ganz andere Einblicke, als wenige Tage zuvor Gassers rot-weiß-rote Olympia-Teamkollegin Janine Flock gewährte. Unser Skeleton-Ass ließ für den Playboy die Hüllen fallen. Wobei auch Gasser schon zwei Anfragen des Erotikmagazins hatte. "Man will nicht auf so etwas reduziert werden", lehnte sie jeweils ab. Generell sei es "extrem wichtig", authentisch zu bleiben, erklärt ihr Manager Sani Alibabic. So habe Gasser ebenfalls auf eine lukrative Offerte der Modemarke Prada verzichtet. "Auf lange Sicht wäre das schlecht gewesen", sagte Alibabic. Das Image der Snowboard-Community sei sensibel, Angebote, die dem Image seines Schützlings schaden könnten, deshalb ein No-Go.