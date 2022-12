Bislang haben wenige Haiarten unter der Cites-Artenkonferenz als geschützt gegolten. 54 Requiemhaie und sechs Hammerhaie dürfen künftig nur nachhaltig gehandelt werden.

In Panama findet regelmäßig eine Weltartenschutzkonferenz statt, die unter „Cites“ (Convention on International Trade in Endangered Species) bekannt ist. 1973 wurde dieses Abkommen erstmals beschlossen. Es ist auch als Washingtoner Artenschutzabkommen bekannt. Ziel der Cites Konvention ist, es den internationalen Handel mit wilden Tieren und Pflanzen zu begrenzen und das Überleben von gefährdeten Arten zu sichern.

Auf dem letzten Abkommen wurde ein Durchbruch zum Schutz der Haie erzielt: Alle Mitgliedsstaaten einigten sich auf den internationalen Schutz von 60 Haiarten. Betroffen sind 54 Requiem- und 6 Hammerhaiarten.

Nachhaltiger Handel

Künftig sollen 54 Requiemhaie und sechs weitere Hammerhaiarten nur noch nachhaltig gehandelt werden dürfen. Bislang waren wenige Haiarten unter Cites geschützt. Haie werden wegen ihrer Flossen und ihres Fleisches gejagt und international gehandelt. Mehrere Arten sind stark gefährdet oder schon vom Aussterben bedroht. Besonders hitzig war die Diskussion um die Requiemhaie (Grundhaie), darunter der kommerziell wichtige Blauhai. "Wenn wir jetzt nicht handeln, werden wir in den kommenden Jahrzehnten alle diese ikonischen Arten und Spitzenraubtiere verlieren", sagte Panamas Vertreterin bei der Präsentation des Vorschlags.

"Der unkontrollierte Handel hat viele dieser ökologisch wichtigen Raubtierarten an den Rand der Ausrottung gebracht", sagte Barbara Slee vom Interationalen Tierschutz-Fonds einer Mitteilung zufolge. Es sei höchste Zeit für die jetzt getroffene Entscheidung gewesen. "Dieses Votum kann eine Trendwende darstellen und auch jenen Haiarten den dringend benötigen Schutz bringen, die lange Zeit übersehen wurden."

"Gänsehautmoment" für Artenschützer

Nach zwei Versuchen einiger Länder, durch Abstimmung die Zahl der zu schützenden Arten zu reduzieren, setzte sich der Antrag von Panama, der Europäischen Union und einem Dutzend weiterer Länder eindeutig durch. Die Umweltstiftung WWF sprach von einem "Gänsehautmoment" für Artenschützer. "Das ist eine historische Entscheidung für die Gesundheit der Meere. Denn Haie sind unverzichtbare Schlüsselarten", sagte WWF-Expertin Heike Zidowitz.

Meilenstein

Bis zur endgültigen Abstimmung komme es allerdings jetzt darauf an, dass die Vertragsstaaten sich nicht noch umstimmen ließen. Ein weiterer Vorschlag zum Schutz von Geigenrochen soll auch noch diskutiert werden. Werde dieser ebenfalls angenommen, würden nach Angaben des Internationalen Tierschutzfonds fast alle Haiarten und ähnliche Fische, deren Flossen international gehandelt werden, unter der Kontrolle von Cites stehen. Derzeit sind es etwa 25 Prozent.

