Graffiti-Protest gegen Vollspaltenboden

Auf 90 m² entstand in Wien ein Graffiti. Auf dieser Fläche müssen in Österreichs Schweinefabriken 164 ausgewachsene Tiere leben.

Zwei Künstler:innen haben sich am Wiener Donaukanal dem Schweine-Vollspaltenboden gewidmet und ein Graffiti dazu geschaffen. Auf einer Fläche von 6 m x 15 m, also 90 m² insgesamt, eine Fläche also, auf der in den Tierfabriken üblicherweise 164 Schweine gehalten werden, entstand ein Bild eines Schweins auf einem Beton-Vollspaltenboden. Darüber prangen die Worte „Nein zum Vollspaltenboden“.

ÖVP an Zustimmung erinnern

Die Künstler:innen benötigten für diese Aktion fünf Stunden. Passant:innen, die auf der Höhe Schwedenplatz am Wiener Donaukanal entlang spaziert oder vom Kai hinunterblickt, sieht auf der Seite des 2. Bezirks die Botschaft, dass Vollspaltenböden in der Schweinehaltung abgeschafft gehörten. Daran knüpft der Verein gegen Tierfabriken (VGT) die Frage und Aufforderung: "Wann wird die ÖVP endlich dem Verbot zustimmen?"

Unterdessen gehen die Proteste des VGT gegen den Schweine-Vollspaltenboden unvermindert weiter. Anfang November wurde in Klosterneuburg anlässlich eines Termins von Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger demonstriert. Einen Tag später standen Tierschützer:innen beim Schweizer Tor in der Wiener Hofburg, weil dort im Parlament der Tourismus Ausschuss tagte und Köstiger dort auftrat.

Starkes Ausdrucksmittel Graffiti

Martin Balluch, Obmann des VGT, dazu: "Großartig, dass sich auch Künstler:innen dem Thema Schweine-Vollspaltenboden kritisch widmen. Das Bild ist einen Besuch wert. Street Art dieser Form ist ein sehr starkes Ausdrucksmittel. Ich hoffe, dass alle ÖVP-Funktionär:innen, die das sehen, wieder an ihre Verantwortung erinnert werden, endlich das Verbot zu ermöglichen. Am 9. Dezember wird der nächste und gleichzeitig für dieses Jahr letzte Tierschutzausschuss im Parlament stattfinden. Bis dahin muss jetzt endlich, nach fast drei Jahren öffentlicher Diskussion, die Entscheidung über den Vollspaltenboden fallen!"

