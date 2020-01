Regierung: Kein Durchbruch für Tierschutz

Der VGT hat nun schon 28 Jahre Erfahrung mit der Politik, mehr als die allermeisten Abgeordneten im Parlament. Die ÖVP hat sich in diesen Jahren radikaler gegen den Tierschutz positioniert, als alle anderen konservativen Parteien Europas. Seit Bestehen des VGT war die ÖVP an der Regierung – und hat mit allen Mitteln jeden Fortschritt für die Tiere blockiert.

Jeder Tierschutzstandard, wie z.B. das Legebatterieverbot, musste gegen den massiven Widerstand der ÖVP erstritten werden. Im Wahlkampf hat sich die ÖVP als einzige Partei geweigert, an den verschiedenen TV-Diskussionen über Tierschutz teilzunehmen. Und das, obwohl große Mehrheiten in der Bevölkerung Verbesserungen wünschen, wie z.B. 96 % der Menschen in Österreich Stroheinstreu für Schweine.

Aus diesem Blickwinkel erklärt sich die Dürftigkeit des vorliegenden Regierungsprogramms in Sachen Tierschutz wie von selbst. Doch wir werden dennoch weiterhin in gewohnter Manier ungebremst die Bevölkerung über die Missstände im Umgang mit Tieren aufklären. Österreich, das EU-Schlusslicht z.B. in der Mastschweinehaltung ist, muss Vorreiter im Tierschutz werden!

Das vorliegende Programm wirkt eher leer.