Tiertransporter stecken an Grenzen fest

Tiertransporter stecken stunden- ja sogar tagelang in Staus an den Grenzen fest. Die Lage in Drittländer ist noch verheerender: Wartezeiten für die Transporter, die die EU per Schiff nach Marokko schickt, verdreifacht.

Zig Österreicher und Österreicherinnen sorgen sich aufgrund dieser Berichte um diese schreienden und leidenden Tiere.

Die Transporter werden in Österreich dennoch trotzdem weiterhin abgefertigt. Ob sie ihre Zieldestinationen erreichen werden ist ungewiss. Denn die Ein- und Durchfahrbedingungen der Länder ändern sich stündlich. Grenzen können sogar gänzlich geschlossen werden.