Oranje-Ikone Neeskens verstorben

Oranje-Ikone Johan Neeskens ist im Alter von 73 Jahren verstorben.

Die ganze Welt trauert um Fußball-Ikone Johan Neeskens. Der ehemalige niederländische Nationalspieler (1970 bis 1981) verstarb am Sonntag im Alter von 73 Jahren, wie der nationale Verband KNVB mitteilte. Neeskens ist in Algerien gestorben, wo er für das WorldCoaches-Projekt des Verbands unterwegs war. Er klagte zuvor bereits über Unwohlsein. "Johan war einer unserer Größten. Wir werden ihn sehr vermissen", teilte KNVB auf Instagram mit.

Keine Titel mit Oranje, dafür mit Ajax und Barca

In 49 Partien trug der Mittelfeld-Magier das Trikot der Oranje. Dabei sollte er zwar 17 Mal treffen, ein Titel mit der Elftal blieb ihm allerdings verwehrt. Große Bekanntheit verschaffte sich der ehemalige Holland-Co-Trainer (1995-2000) im WM-Finale in Deutschland. Bereits in der 2. Spielminute verwandelte Neeskens einen Foulelfmeter, indem er riskant in die Mitte abzielte. Letztendlich verloren die Niederländer mit 1:2 gegen Gastgeber Deutschland. Auch vier Jahre später in Argentinien reichte es gegen die Hausherren nur für den Vize-Weltmeistertitel.

Umso erfolgreicher war Neeskens dann aber mit dem niederländischen Traditionsverein Ajax Amsterdam, wo er zwei Mal Meister wurde und drei Mal den Europapokal der Landesmeister, sowie jeweils einmal den UEFA Super Pokal und den Weltpokal holte. 1974 zog es Neeskens und Landsmann Johan Cruyff Richtung Süden zum FC Barcelona. Mit den Katalanen gab es eine Copa-del-Rey-Trophäe, sowie einen Europapokal der Pokalsieger.