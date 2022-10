Von 20. bis 23. Oktober fand im Wiener SkyDome der achte Österreichische Tierrechtskongress statt. Neue Ideen und Konzepte wurden präsentiert und bearbeitet.

Das Konzept des Events sieht vor, dass Menschen mit theoretischen Ideen oder praktischen Erfahrungen ein Podium geboten wird. Der Kongress will nach Möglichkeit alle zu Wort kommen lassen, die ernsthaft an gesellschaftlichen Fortschritten in Richtung Befreiung der Tiere aus menschlicher Ausbeutung und Geringschätzung interessiert sind. Die Idee ist, alle Projekte und Initiativen zu vernetzen und Erfahrungen breit zugänglich zu machen, um damit einerseits eine Bewegungsidentität zu stiften und andererseits die verschiedenen Kampagnen effektiver zu gestalten.

Ziel ist eine vielschichtige Auseinandersetzung zur Mensch-TierBeziehung und die Ergründung zeitgemäßer Lösungsansätze. Mit dabei sind spannende Persönlichkeiten aus dem Tierschutz.

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 23. Oktober 2022, hier in voller Länge sehen.

Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 30. Oktober 2022, 18:30 Uhr.