Auswilderung von Leopardenhaien in Thailand: ein Hoffnungsschimmer für die Meere

Die Bestände der indo-pazifischen Leopardenhaie vor Thailands Küsten sind in den vergangenen Jahren drastisch zurückgegangen – vor allem aufgrund von Überfischung und Lebensraumverlust.

Während sie in Aquarien erfolgreich gezüchtet werden, verschwinden sie in freier Wildbahn fast vollständig. Genau hier setzt das StAR Project Thailand an, eine Zusammenarbeit von Regierung, Organisationen und Aquarien, die sich der Wiederansiedlung dieser gefährdeten Art widmet.

Warum die Auswilderung so wichtig ist

Leopardenhaie spielen eine zentrale Rolle im Ökosystem der Korallenriffe. Aktuelle Schätzungen gehen jedoch von nur noch 57 bis 172 Tieren in der Andamanensee aus – weit unter der möglichen Kapazität von rund 1.000 Individuen. Die Auswilderung soll diese Population wieder stabilisieren und langfristig sichern.

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 22.02.2026, hier in voller Länge sehen. Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 01.03. 2026, 18:30 Uhr.

Wie die Haie auf das Meer vorbereitet werden

Bevor die Jungtiere freigelassen werden, verbringen sie mehrere Monate in einem Meeresgehege nahe der Insel Maiton. Dort lernen sie, mit natürlichen Bedingungen wie Strömungen und Jagdverhalten umzugehen. Tierärzte untersuchen jedes Tier gründlich und statten es mit akustischen Peilsendern aus, um seine Bewegungen später verfolgen zu können.

Die ersten Erfolge

Seit 2025 wurden mehrere junge Leopardenhaie – darunter Maiton, Hope, Spot, Toty, Maya, Similan und Ginger – erfolgreich ausgewildert. Teil der Freilassungen sind oft kleine Zeremonien, bei denen symbolisch mit Blumen geschmücktes Wasser ins Meer gegossen wird – ein emotionaler Moment für die Teams, die die Tiere monatelang betreut haben.

Blick nach vorn

Die Auswilderung ist ein wichtiger Schritt, doch für eine stabile Zukunft müssen zusätzlich Lebensräume geschützt, Meeresverschmutzung reduziert und Fischereipraktiken verbessert werden. Erst wenn die Haie wieder regelmäßig vor Thailands Küsten auftauchen und sich dort auch fortpflanzen, gilt das Projekt als echter Erfolg.