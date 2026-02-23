Wildtierschutz im Winter – Tipps, wie wir helfen können

Der Winter stellt viele Wildtiere vor große Herausforderungen: Nahrung wird knapp, Temperaturen sinken, und Energiereserven sind schnell verbraucht. Mit einigen einfachen Maßnahmen kann jeder dazu beitragen, dass heimische Tiere gut durch die kalte Jahreszeit kommen.

1. Rückzugsorte schützen

Viele Tiere – Igel, Insekten, Vögel, Reptilien – sind auf natürliche Verstecke angewiesen. Darauf achten:

- Laub- und Holzhaufen nicht entfernen oder umschichten.

- Hecken und Sträucher im Winter nicht schneiden.

- Gartenbereiche ruhigstellen, damit Tiere ungestört bleiben.

2. Natürliche Nahrung anbieten

Nur wenn natürliche Quellen knapp sind, kann menschliche Unterstützung sinnvoll sein.Was hilft:

- beerentragende Sträucher wie Eberesche, Liguster oder Hagebutte stehen lassen.

- Fallobst im Garten liegen lassen – wichtige Nahrung für Vögel und Kleintiere.

- Keine gesalzenen, gewürzten oder verarbeiteten Lebensmittel auswildern.

3. Sinnvolle Winterfütterung für Vögel

Füttern ist nicht zwingend notwendig, aber es kann helfen – vorausgesetzt, es passiert richtig.Tipps:

- Futterstellen regelmäßig reinigen, um Krankheiten zu vermeiden.

- Artgerechtes Futter verwenden:

- Körnerfresser: Sonnenblumenkerne, Hanf, Hirse

- Weichfresser: Rosinen, Haferflocken, ungesalzene Nüsse

- Keine Speisereste oder Brot anbieten.

4. Vorsicht im Straßenverkehr

Im Winter laufen viele Tiere vermehrt über Straßen – auf der Suche nach Nahrung. Wichtig:

- Besonders in der Dämmerung und nachts Geschwindigkeit anpassen.

- Wildwechsel-Schilder ernst nehmen.

- Bei Wildunfällen: Polizei verständigen, Tier nie alleine liegenlassen.

5. Zugang zu Wasser sicherstellen

Wasserstellen frieren oft zu – für Tiere ein echtes Problem. Einfach helfen:

- Flache Wasserschalen bereitstellen und täglich erneuern.

- Lauwarmes Wasser verwenden, aber kein Salz oder Zucker hinzufügen.

6. Wildtiere nicht stören

Auch gut gemeinte Hilfe kann schaden. Grundregeln:

- Keine Tiere im Winterschlaf oder in Winterruhe aufwecken.

- Tiere nicht anfassen, wenn es nicht absolut notwendig ist.

- Hunde im Wald anleinen.

7. Garten winterfreundlich gestalten

Ein naturnaher Garten ist der beste Tierschutz. Tipps:- Einige Bereiche unaufgeräumt lassen.- Stauden erst im Frühjahr schneiden – darin überwintern viele Insekten.- Totholz liegen lassen.