VIER PFOTEN nimmt erschöpftes Tier aus kriegszerstörter Region Donezk im BÄRENWALD Domazhyr auf.

Ein männlicher Braunbär, der in den vergangenen Tagen auf einem Privatgrundstück in der stark vom Krieg betroffenen Region Donezk ausgesetzt und vom ukrainischen Militär gefüttert wurde, konnte heute in Sicherheit gebracht werden. Nach einer Notrettung und einem kurzfristig organisierten Transport traf er im BÄRENWALD Domazhyr ein, der von VIER PFOTEN betrieben wird.

In zerstörtem Gehege zurückgelassen

Das gestresste und unterernährte Tier wurde in seinem zerstörten Gehege gefunden, dessen Dach durch Granatsplitter beschädigt war. Nun wird das erfahrene Team des Bärenwaldes seinen Gesundheitszustand untersuchen und an einer langfristigen Lösung für den Bären arbeiten. VIER PFOTEN geht trotz des anhaltenden Krieges weiterhin gegen die illegale private Haltung von Wildtieren in der Ukraine vor.

Zuvor von ukrainischem Militär gefüttert

Der Transport des Bären wurde von einer lokalen Partnerorganisation von VIER PFOTEN namens Wild Animal Rescue durchgeführt. Diese brachte das erschöpfte Tier sicher in die Obhut des BÄRENWALD Domazhyr im Westen der Ukraine. Nachdem das ukrainische Militär nicht mehr in der Lage war, den Bären zu füttern, informierten sie Wild Animal Rescue, die sofort reagierten und sich auch an VIER PFOTEN wandten.

Rettung in letzter Minute

Barbara van Genne, verantwortlich für Wildtierrettung bei VIER PFOTEN, sagt: „Der Bär war bereits sehr schwach, deshalb sind wir besonders froh, dass wir ihn in letzter Minute in unserem Bärenschutzzentrum empfangen konnten. Nun müssen wir rasch entscheiden, ob er noch etwas länger dort bleiben kann, da für Bären die Winterruhe ansteht. Das hängt natürlich auch von der medizinischen Untersuchung ab, die morgen durchgeführt wird. Auf jeden Fall werden wir alles tun, damit er in Zukunft ein artgemäßes Leben führen kann, entweder in unserer Obhut oder einem anderen Bärenschutzzentrum.“



BEAR SANCTUARY Domazhyr: Ein Zuhause für gerettete Bären

VIER PFOTEN eröffnete den BÄRENWALD Domazhyr im Oktober 2017 offiziell für Besucher. 31 Bären, die aus katastrophalen Haltungsbedingungen gerettet wurden, leben nun auf dem 15 Hektar großen Gelände. Mit der Errichtung des BÄRENWALD Domazhyr hat VIER PFOTEN ein artgemäßes Zuhause für gerettete Bären geschaffen und unterstützte ursprünglich so die ukrainische Regierung bei der Durchsetzung des Verbots von Bärenkämpfen im Land; dabei werden angekettete Bären misshandelt, um Hunde für die Jagd abzurichten. Mittlerweile bietet das Bärenschutzzentrum aber auch einzelnen Tieren aus anderen grausamen und nicht artgemäßen Haltungsformen ein Zuhause.

