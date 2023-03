Der französische Reiseschriftsteller Sylvain Tesson erzählt die Geschichte eines jungen Grauwolfs.

"Am 13. Januar 2023 starb ein junger Grauwolf im Alter von weniger als 1 Jahr, als er auf der Straße zwischen Cassis und Carnoux von einem Auto angefahren wurde. Er gehörte zu einem Rudel von sechs Wolfsjungen, die sich im Calanques-Nationalpark niedergelassen hatten.

Es ist die Leiterin der Umweltpolizei der Calanques, Domitille Pélissier, die mir diese Neuigkeit mitteilt. Ich finde, dass dieses Ereignis typisch für unsere Zeit ist. Der Historiker Michel Pastoureau hat es bereits vor mir gesagt: Der Wolf symbolisiert uralte Schönheit und wilde Gewalt, er bevölkert noch immer das Geheimnis unserer Psyche. Er ist der Prinz von Blut und Wind, der König der Straßen, der Schatten der Nacht und das Totem der Freiheit. Ehrlich gesagt, warum sollte er in ein Land der Ladenbesitzer und der Ausbeuter der Natur ziehen? Was hätte er zu Suchen, in einer Welt von Menschen die von Bildschirmen hypnotisiert und von Robotern verzückt sind?"

