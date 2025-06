Drohnen im Morgengrauen – Rekordjahr in der Rehkitzrettung

Wenn im Mai und Juni die Mähwerke anlaufen, drücken sich frisch gesetzte Rehkitze instinktiv reglos ins hohe Gras – oft mit tödlichem Ausgang.

Eine wachsende Freiwilligen¬flotte nimmt sich dieses Problems an: 936 Drohnen¬einsätze erfasste die Plattform rehkitzrettung.at in der Saison 2025, dabei wurden 1.061 Kitze auf insgesamt 7.527 Hektar Wiesen rechtzeitig entdeckt und gerettet – so viele wie nie zuvor.

Möglich macht den Erfolg eine seit März gültige Ausnahmeregelung der Austro Control, die Tierschutzflüge bis auf 150 Meter an Ortschaften heranlässt. Mit Wärmebildkamera ausgestattet, heben die Piloten schon vor Sonnenaufgang ab: Die Körpertemperatur der Jungtiere leuchtet als helle Punkte im kühlen Morgengras. Fundstellen werden mit Fahnen markiert oder die Kitze kurz in belüfteten Boxen am Feldrand deponiert und nach dem Schnitt wieder freigelassen.

Alle Infos unter rehkitzrettung.at

Auch für Landwirte lohnt sich die Kooperation: Mähzeiten lassen sich besser planen, Standzeiten sinken, teure Messerschäden durch Wildkörper bleiben aus. In Tirol unterstützt das Land die Anschaffung jeder neuen Rettungs¬drohne mit bis zu 3.000 Euro; andere Bundesländer prüfen vergleichbare Modelle.

Projekt¬gründer Martin Leitner zieht eine einfache Bilanz: „Eine ehrenamtliche Pilotin kann in einer Saison bis zu 25 Kitze retten. Je mehr Menschen wir schulen, desto seltener wird der Mähtod zur stillen Begleiterscheinung des Frühsommers.“ Wer mitfliegen will, registriert sich online; nach einer kurzen Schulung samt Flugprüfung landet man in der Einsatz¬datenbank – und vielleicht schon am nächsten Morgen im ersten Licht über einer taufrischen Wiese, auf der ein kleines, wärmeleuchtendes Herz schlägt.