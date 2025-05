Ein slowenischer Bär beginnt ein neues Leben

Ein bewegender Moment im BÄRENWALD Arbesbach: Der 34-jährige Braunbär Felix ist angekommen – und mit ihm endet eine jahrzehntelange Geschichte des Leidens.

Mehr als 30 Jahre lang lebte Felix in einem kleinen Betonkäfig neben einer vielbefahrenen Straße im slowenischen Kočevje. Dort wurde er als sogenannter „Restaurantbär“ gehalten – zur Belustigung der Gäste, unter Bedingungen, die jedem Tierschutzverständnis widersprechen.

Dank der internationalen Tierschutzorganisation VIER PFOTEN hat dieses Kapitel nun ein Ende. Nach einer intensiven Kampagne, die von fast 100.000 Menschen unterstützt wurde, gelang es vor wenigen Tagen, Felix aus seiner Gefangenschaft zu befreien und in den BÄRENWALD Arbesbach zu bringen – in ein naturnahes, sicheres Zuhause.

Schon kurz nach seiner Ankunft zeigte Felix erste Anzeichen von Vertrauen. Er nahm Futter an, erkundete sein Eingewöhnungsgehege und begann sogar, eine Grube zu graben und sich ein Bett aus Stroh zu bauen – vermutlich das erste in seinem Leben. Für das Rettungsteam von VIER PFOTEN war das ein emotionaler Moment.

Doch die Jahrzehnte in Gefangenschaft haben Spuren hinterlassen. Felix leidet unter altersbedingter Sehschwäche, Gelenksproblemen und schweren Zahnkrankheiten, die dringend behandelt werden müssen. Die tierärztliche Versorgung übernimmt ein erfahrenes Team rund um die Wildtierärztin Dr. Szilvia Kalogeropoulu von der Veterinärmedizinischen Universität Wien, die Felix auch während des rund achtstündigen Transports nach Österreich begleitete. Die erste Diagnose ist klar: Felix wird künftig auf Schmerzbehandlung und medizinische Betreuung angewiesen sein – aber zum ersten Mal in seinem Leben bekommt er diese Hilfe auch.

Im BÄRENWALD Arbesbach wurde alles auf seine Bedürfnisse abgestimmt. Das rund 1.600 Quadratmeter große Außengehege bietet Bäume, Sträucher, Felsen und einen Teich, der durch eine sanfte Rampe auch für einen alten Bären leicht erreichbar ist. In den ersten Wochen wird Felix in einem kleineren Bereich untergebracht, um sich langsam an seine neue Umgebung und die Tierpfleger:innen zu gewöhnen.

Auch wenn Felix nun endlich in Sicherheit ist, geht die Arbeit weiter. Zwei weitere Bären – Mici und Tim – leben noch immer unter schlimmen Bedingungen in Slowenien. Mici vegetiert neben einem Restaurant, Tim in einem kleinen Privatzoo. Beide Tiere sind gesundheitlich angeschlagen, und VIER PFOTEN fordert ihre Herausgabe, um ihnen ebenfalls ein artgemäßes Leben zu ermöglichen.

Felix ist ein Symbol für all jene Wildtiere, die in Gefangenschaft leiden – und ein Beweis dafür, wie viel erreicht werden kann, wenn Öffentlichkeit, Engagement und Expertise zusammenkommen. Im BÄRENWALD Arbesbach hat Felix nun die Chance, seine letzten Jahre in Würde zu verbringen. Ein kleiner Sieg für ihn – und ein großer für den Tierschutz.