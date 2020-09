tierschutz

Kavaans tristes Leben in einem Zoo in Pakistan endet. Er wird übersiedelt.

Elefant Kaavan, der seit 35 Jahren im Marghazar Zoo in Islamabad gehalten und als der „einsamste Elefant der Welt“ bezeichnet wird, ist seiner Rettung ein weiteres Stück nähergekommen. Am 4. September führte die globale Tierschutzorganisation Vier Pfoten im Auftrag der pakistanischen Behörden medizinische Tests durch und stellte fest, dass Kaavan stark genug für eine Umsiedlung in ein Tierschutzzentrum, voraussichtlich in Kambodscha, ist. Bereits im Mai entschied das Höchstgericht in Islamabad, den umstrittenen Marghazar Zoo wegen seiner schlechten Haltungsbedingungen zu schließen. Vier Pfoten unterstützt das Islamabad Wildlife Management Board (IWMB), das nun für den Zoo verantwortlich ist, bei der sicheren Evakuierung der verbleibenden Zootiere. Zu spät kommt die Rettung jedoch für zwei Löwen. Sie starben bei einem Transportversuch Ende Juli, nachdem Tierpfleger ein Feuer in ihrem Gehege gelegt hatten, um die Großkatzen in Transportboxen zu treiben.

Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen führte das Rettungsteam, bestehend aus Wildtierärzten und -experten, Kaavans Untersuchung durch. Nachdem die Tierärzte den übergewichtigen Elefantenbullen betäubt hatten, nahmen sie Blutproben, vermaßen ihn und setzten einen Mikrochip in seine linke Schulter ein.

Dr. Frank Göritz, leitender Tierarzt des Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) in Berlin, erklärt dazu: „Die wenigen körperlichen und geistigen Herausforderungen sowie das Fehlen eines Partners haben dazu geführt, dass sich Kaavan unglaublich langweilt. Er hat bereits stereotypes Verhalten entwickelt, bei dem er stundenlang mit seinem Kopf und Rüssel hin und her wackelt. Insgesamt sind die Ergebnisse seiner Blutuntersuchungen aber gut, und sein allgemeiner Gesundheitszustand erlaubt es ihm, umgesiedelt zu werden.“

Kaavan kam 1985 als Geschenk von Sri Lanka nach Pakistan. Von 1990 an teilte er sein Gehege im Marghazar Zoo mit seiner Partnerin Saheli, doch seit ihrem Tod im Jahr 2012 fristet Kaavan ein einsames Dasein. 2016 wurde eine internationale Kampagne zur Rettung des Dickhäuters gestartet. Als das Gericht in Islamabad im Mai 2020 die Schließung und Räumung des Zoos anordnete, wurde entschieden, dass Kaavan – abhängig von seinem Gesundheitszustand – in ein Tierschutzzentrum innerhalb oder außerhalb Pakistans gebracht werden soll.

