tierschutz

Der Klimawandel bedroht den Lebensraum der Eisbären massiv.

Das arktische Packeis wird durch den Temperatur-Anstieg des Klimawandels weniger und weniger. Der jährlich zunehmende Verlust von Packeis-Fläche der Arktis und der gesamten nordpolaren Region bedroht das größte am Land lebende Raubtier, den Eisbären. In der Arktis steigen die Temperaturen doppelt so schnell wie im globalen Durchschnitt.

Die weißen Polarbären sind bereits vom Verschwinden der Packeis-Fläche und der Einschränkung ihrer Jagdgebiete massiv bedroht. Der Hunger treibt die Eisbären in südlichere Gefilde. Das führt zu Konfrontationen mit Menschen, die die Eisbären in ihre Habitate zurückdrängen versuchen. Dabei kommt es mitunter zu tödlichen Auseinandersetzungen zwischen Menschen und den hungernden nach Nahrung suchenden Eisbären. Je schwächer die Polarbären in den nächsten Winter gehen, umso geringer sind ihre Chancen den arktischen Winter auch zu überleben.

Die Tiere sind mittlerweile massiv bedroht und aus heutiger Sicht könnten die Eisbären, laut jüngsten Berechenungen, 2100 ausgestorben sein. Wieder eine Spezies, die der Menschen auf dem Gewissen haben wird.

