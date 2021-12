Elle macht Pelz zu einem No-Go

Die Modezeitschrift "Elle" verbannt Pelze aus ihren Heften und Social-Media-Auftritten.

Für Valeria Bessolo Llopiz, internationale Direktorin von "Elle", ist Pelz nicht länger akzeptabel. "Die Präsenz von Tierpelz auf unseren Seiten und in unseren digitalen Medien entspricht nicht mehr unseren Werten", erklärte sie auf einer Modekonferenz in Großbritannien. Damit ist das monatlich erscheinende Lifestyle-Magazin die erste große Modezeitschrift, die Pelz aus ihrem gesamten redaktionellen und werblichen Inhalt entfernen will.

"Es ist an der Zeit, dass 'Elle' ein Statement abgibt (...) und Tierquälerei ablehnt." Stattdessen wolle die Zeitschrift "eine humanere Modeindustrie fördern", so Valeria Bessolo Llopiz.

Das Magazin hat Pelze bereits aus der Berichterstattung von 13 ihrer Ausgaben gestrichen. In 20 weiteren Ausgaben werden ab dem 1. Januar 2022 alle Pelze entfernt, und die restlichen Ausgaben werden ein Jahr später folgen. "Pelz ist altmodisch geworden", sagte Bessolo Llopiz.

Sie fügte hinzu, dass jüngere Generationen andere Ansprüche an die Mode haben. "Wir befinden uns in einer neuen Ära, und die Generation Z, die die Zielgruppe für Mode und Luxus ist, hat große Erwartungen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Ethik", sagte sie.

PJ Smith, Direktor für Modepolitik bei der Tierschutzorganisation "Humane Society of the United States", begrüßte die Entscheidung von Elle und hofft, dass andere Modemagazine diesem Beispiel folgen werden. "Diese Ankündigung wird einen positiven Wandel in der gesamten Modeindustrie auslösen und hat das Potenzial, unzählige Tiere vor einem Leben voller Leiden und einem grausamen Tod zu bewahren", sagte er auf der Konferenz.

"Pelzwerbung gehört nur noch in die Exemplare von Modemagazinen aus vergangenen Tagen", sagte Elisa Allen, die britische Direktorin der Tierschutzorganisation PETA, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Eine Reihe großer Marken wie Gucci, Versace und Prada verzichten bereits auf Pelz. Seit Juni ist Israel das erste Land der Welt, das den Verkauf von Pelz an die Modeindustrie verboten hast.

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 26. Dezember 2021, hier in voller Länge sehen.

Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 2. Jänner 2022, 18:30 Uhr.