Gesellschaftsprojekt BioBienenApfel: Zahlreiche prominente Botschafter und Partner setzen ab sofort gemeinsam ein starkes Zeichen für den Schutz von Natur und Artenvielfalt.

Unter dem Motto "Das Summen darf nicht verstummen" wurde am 27. April in München das einzigartige Gesellschaftsprojekt „BioBienenApfel“ gestartet, bei dem alle in Deutschland lebenden Menschen mitmachen können, um gemeinsam neuen Lebensraum für Bienen aufblühen zu lassen.

Ziel der Initiative ist es, den Menschen die Bedeutung der Artenvielfalt für die Zukunft unseres Planeten bewusst zu machen, regionale Produzenten für eine Landwirtschaft 2.0 zu stärken und damit die nachhaltige Selbstversorgung Deutschlands mit Obst und Gemüse zu erhöhen. Denn die Zukunft braucht bedarfsgerechte und ressourcenschonende Anbaumethoden mit den und für die Menschen.

Unterstützt wird die Initiative von:

Sebastian Vettel (viermaliger Formel 1-Weltmeister)

Lisa-Marie Schiffner (Content Creator, TikTok und Instagram)

Andreas Gabalier (Volks-Rock’n’Roller)

Othmar Karas (1. Vizepräsident des EU-Parlaments)

Charlott Cordes (Top-Model)

Dominic Thiem (Tennis-Profi)

Carina Wenninger (Fußballerin FC Bayern)

Andreas Döllerer (Star- und Haubenkoch)

Mario Barth (Hollywood-Star-Tätowierer)

Lizz Görgl (Doppel-Weltmeisterin Ski)

Franco Foda (Fußballtrainer und Nationalteam-Spieler)

Marco Rossi (NHL-Profi)

Sting (Musiker)

Manfred Hohensinner (Eigentümer Frutura)

Katrin Hohensinner (Geschäftsführerin Frutura)

Hinter dem Projekt steht die Frutura, Produzent und Österreichs größter Vermarkter von Obst und Gemüse. Der BioBienenApfel wurde im April 2021 in Österreich erfolgreich ins Leben gerufen. Das Projekt wird als erste und bislang einzige private Initiative im Rahmen des Green Deals vom Europäischen Parlament offiziell unterstützt.

Das Summen darf nicht verstummen

Der Klimawandel und der Verlust an biologischer Vielfalt sind akute Bedrohungen für die Zukunft der Menschen. Die Gefährdung der Biene steht dabei beispielhaft für das notwendige Umdenken in unserer Gesellschaft. Denn ohne Bienen drohen massive Engpässe in der Nahrungsmittelproduktion. Bienen produzieren nicht nur Honig, sondern bestäuben alle Arten von Nutzpflanzen und Bäumen. Die Bestäubung der Frühjahrsblüher (Obst) ist fast zu 100 Prozent ihrer Arbeit zu verdanken.

Das Projekt „BioBienenApfel“ startet mit dem ehrgeizigen Ziel, hunderte Hektar neue Lebensräume für die Bestäuber in ganz Deutschland zu schaffen. Mitmachen kann jede/jeder und mit nur einem kleinen Beitrag kann so Großes entstehen: Gemeinsam können wir die Welt für die Bienen ein bisschen besser machen! Die besten Initiativen von Privaten, Gemeinden und Städten, öffentlichen Institutionen oder Unternehmen werden von den Botschaftern bzw. Frutura und den teilnehmenden Partnern unterstützt.

